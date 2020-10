Le sélectionneur du Mexique, Gerardo «Tata» Martino, a présenté l'Algérie comme un sparring-partner, tout aussi intéressant que les Pays-Bas, lors des matchs amicaux de préparation qui l'opposeront à ces deux sélections durant ce mois d'octobre. «Les Pays-Bas et l'Algérie représentent deux beaux défis qui nous permettront de savoir où nous en sommes après une aussi longue période d'arrêt», a indiqué le coach de 58 ans, lors d'une conférence de presse virtuelle tenue mardi, à la veille de sa première joute amicale contre les Néerlandais. En raison de la pandémie de coronavirus, Martino a effectué le plus gros de sa préparation avec des joueurs locaux, car à ce moment-là, ils étaient les seuls à être disponibles. Mais les choses ont changé avec l'arrivée des dates FIFA, puisque dès le début du stage bloqué qui se déroule actuellement à Amsterdam (Pays-Bas), il a pu récupérer l'ensemble de ses joueurs professionnels qui évoluent à l'étranger.

D'ailleurs, mis à part Javier Hernandez, le sociétaire des Los Angeles Galaxy dans le championnat nord-américain de football qui n'a pas été convoqué en raison de sa méforme, les autres «stars» mexicaines sont toutes présentes aux Pays-Bas, dont Raul Jiménez (Wolverhampton), Hirving Lozano (Naples) et Edson Alvarez (Ajax). «Notre objectif consiste à maintenir notre sélection en constante progression, pour atteindre un meilleur niveau de compétition. Ce qui lui permettra non seulement de défendre sa place en CONCACAF, mais aussi de montrer un bien meilleur visage en Coupe du monde», a poursuivi Martino. La sélection nationale du Mexique devait affronter son homologue néerlandaise hier soir, avant de défier l'Algérie, mardi prochain, à La Haye (Pays-Bas).

Cette confrontation entre le Mexique et l'Algérie sera la deuxième dans l'histoire des deux sélections, après celle de 1985 dans le cadre d'un tournoi quadrangulaire préparatif à la Coupe du monde 1986. Les Aztèques l'avaient emporté alors (2-0) à Mexico.