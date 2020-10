Le milieu de terrain offensif des Girondins de Bordeaux, Mehdi Zerkane, a annoncé, dans une déclaration à beIN SPORTS, qu'il a été préconvoqué par le sélectionneur national, Djamel Belmadi, pour le stage du mois en cours. «L'Algérie est un rêve de gosse, et je ne dis pas ça parce que la France ne m'a pas appelé. Dès l'âge de 8-9 ans, quand je voyais l'Algérie jouer, j'avais des frissons. C'est le pays avec qui je veux jouer, et avec qui j'ai envie de gagner des titres», a confié le meneur de jeu de 21 ans. Sous les radars en jeunes catégories de clubs prestigieux comme Chelsea, le FC Barcelone ou le Real Madrid, l'ancien Monégasque ne dispose d'aucune sélection en Equipe de France jeunes. «J'ai été appelé par l'Algérie pour les matchs qui arrivent lors de la trêve. J'ai reçu la convocation, mais je ne sais pas si je vais pouvoir y aller avec ma blessure», a-t-il ajouté. Une blessure contractée à la cheville (entorse), faut-il le rappeler. Il a entamé son travail de réathlétisation pour retrouver le groupe professionnel et la compétition, dans les meilleurs délais.