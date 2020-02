La sélection algérienne dames et son homologue tunisienne, ont fait match nul (1-1), dans le cadre du tournoi de l’Union nord-africaine de football (UNAF) organisé du 14 au 22 février au stade du Kram (Tunis). Il s’agit du premier match nul des Algériennes depuis le début du tournoi après une défaite face à la Tanzanie (3-2) et une victoire face à la Mauritanie (5-0). à l’issue de ce résultat, les deux équipes restent ensemble à la troisième place avec 4 points chacun, à une journée de l’épilogue.

Les coéquipières d’Imene Merrouche boucleront la compétition aujourd’hui en affrontant les Marocaines, leaders avec 9 unités, à trois longueurs de la Tanzanie.

La sélection marocaine a dominé, quant à elle, son homologue mauritanienne par 5 buts à 0 (mi-temps: 4-0) , jeudi au stade du Kram (Tunis). Les Marocaines se sont imposées grâce à des buts de Salma Amani (12e), Ghozlane Chabak (20e s.p, 38e et 40e) et Hayet Khirou (49e), sachant qu’elles ont raté deux penalties en seconde période par Ghozlane Chabak et Fatima Taghnout. Outre l’Algérie, le tournoi de l’UNAF regroupe les sélections de Tunisie, du Maroc, de Mauritanie et de Tanzanie. En revanche, la Libye et l’Egypte ont annoncé leur retrait à la dernière minute.

Le premier au classement à l’issue des cinq journées de compétition sera déclaré champion.