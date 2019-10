La sélection algérienne militaire de football s’est qualifiée pour les quarts de finale du tournoi comptant pour les Jeux mondiaux militaires à Wuhan (Chine), en étrillant son homologue américaine sur le score sans appel de 8 à 0, hier lors du dernier match du groupe A. Les militaires algériens ont réussi à planter huit banderilles par Billal Benhamouda (9’, 79’), Abdelouahab Chouitter (14’), Abderrahim Hamdani (16’), Lakhdar Drifel (42’) et Billal Messaoudi, auteur d’un triplé (47’, 64’, 88’). Cette seconde victoire, après celle du premier match contre l’Irande (4-0) et le nul face au Qatar (1-1), a permis aux protégés de l’entraîneur Mohamed Boutadjine de terminer leaders du groupe A avec 7 points, devant le Qatar (5 pts), tenu en échec par l’Irlande (1-1) dans l’autre match de poule, mais qui se qualifie quand même. Lors des quarts de finale prévus mercredi, l’Algérie affrontera le vainqueur du match entre la Grèce (3e gr. B) et la France (3e gr. C). Les demi-finales auront lieu vendredi, tandis que la finale et le match de classement pour le bronze sont programmés pour dimanche prochain.

Le tournoi de football des Jeux mondiaux militaires enregistre la participation de 12 sélections militaires scindées en trois groupes de quatre. Les deux premiers de chaque groupe se qualifient aux quarts de finale ainsi que les deux meilleurs troisièmes. L’Algérie prend part avec 87 athlètes aux 7es Jeux mondiaux militaires du Conseil international du sport militaire (CISM), un rendez-vous qui regroupe plus de 8 000 athlètes militaires représentant 139 pays.

Les Algériens se sont engagés dans sept disciplines sportives olympiques et militaires, à savoir le football, la boxe, le judo, l’athlétisme, la lutte associée, le taekwondo et le pentathlon militaire.