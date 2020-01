Jamais le football algérien n’a réussi à avoir autant de distinctions concernant les trophées annuels décernés par la CAF dans la mesure où l’Algérie a raflé quatre distinctions lors de la cérémonie de la

28e édition des « CAF Awards », mardi soir à Hurghada (Egypte). Et d’emblée, il faut reconnaître que les 4 distinctions algériennes l’ont été grâce à un seul homme : Djamel Belmadi Ce coach, qui a le football dans le sang, est venu relever un défi qu’aucun sélectionneur des Verts n’a réussi auparavant : gagner la CAN hors de l’Algérie. Ce fut fait, mais pas seulement : ce fut fait avec l’art et la manière. Ainsi et dans une cérémonie qui a été rehaussée, entre autres, par la présence de nombreuses légendes du football africain comme Rabah Madjer, El Hadji Diouf, Mido, Khalilou Fadiga, Mustapha Hadji ou encore Geremi, cette cérémonie a vu décerner 13 prix, dont 4 pour l’Algérie. La sélection algérienne, sacrée championne d’Afrique en juillet dernier, a été plébiscitée, meilleure équipe africaine, alors que les autres distinctions algériennes ont été décrochées à titre individuel, par Youcef Belaïli, élu Meilleur joueur africain interclubs, Djamel Belmadi meilleur entraîneur d’une équipe masculine et Ryad Mahrez pour le meilleur but de l’année.

Aux anges en recevant le trophée de meilleure équipe africaine 2019, le président de la FAF, Kheïreddine Zetchi s’est dit «heureux et fier» d’avoir contribué au retour de l’Algérie au premier plan continental. «Je suis très fier de ce trophée que je dédie à tous les Algériens du monde», a-t-il déclaré. De son côté, le sélectionneur national, Djamel Belmadi, a offert cette distinction au peuple algérien, aux joueurs qui sont les principaux acteurs sur le terrain, et aux membres de son staff technique. «La CAN a été fantastique avec 24 équipes participantes.

Je dédie ce trophée à mon pays et à notre peuple qui mérite ce bonheur», a-t-il dit. Belaïli, qui a enregistré un retour fracassant chez les Verts en étant un des principaux artisans du sacre en Egypte, a pour sa part été récompensé pour sa riche saison 2019 avec deux titres continentaux remportés.

La Ligue des champions d’Afrique avec l’ES Tunis et la CAN avec l’Algérie. Le capitaine des Verts, Ryad Mahrez, qui a raté le trophée de meilleur joueur africain au profit du Sénégalais Sadio Mané, a également été honoré lors de cette soirée avec le trophée de Meilleur but de l’année, inscrit en demi-finale de la CAN-2019 face au Nigeria sur un coup franc direct dans le temps additionnel pour offrir la qualification à l’Algérie. Mahrez figure aussi comme seul Algérien dans l’équipe-type africaine de l’année. Ainsi l’attaquant sénégalais Sadio Mané, l’un des grands déçus du Ballon d’or 2019, s’est consolé avec le titre de Meilleur joueur africain. Le joueur de Liverpool (27 ans) devance son équipier égyptien Mohammed Salah, qui avait remporté les deux précédentes éditions et l’Algérien Riyad Mahrez. C’est la première fois que Mané décroche cette récompense. Le dernier Sénégalais sacré était El-Hadji Diouf en 2002. La Nigérienne Asisat Oshoala a été sacrée Meilleure joueuse africaine. L’attaquante de Barcelone a atteint la finale de la Ligue des champions et a aidé le Nigeria à sortir des poules lors du Mondial-2019 en France, conclu par une élimination en 8es de finale.

La seconde équipe africaine qui est sortie des poules, le Cameroun, a remporté le Prix de la meilleure équipe de l’année.

Les lauréats :

- Meilleur joueur : Sadio Mane (Sénégal et Liverpool)

- Meilleure joueuse: Asisat Oshoala (Nigéria et Barcelone)

- Meilleur joueur interclubs : Youcef Belaïli (Algérie et ES Tunis /Ahli)

- Meilleur joueur de la jeunesse : Achraf Hakimi (Maroc et Dortmund)

- Meilleur entraîneur: Djamel Belmadi (Algérie)

- Meilleure entraîneuse : Desiree Ellis (Afrique du Sud)

- Meilleure Équipe nationale (hommes) : Algérie

- Meilleure Équipe nationale (femmes) : Cameroun

- Meilleur président de club : Moise Katumbi (TP Mazembe)

- Meilleure Fédération : Association égyptienne de football

- Meilleur but : Riyad Mahrez (Algérie - Nigeria, CAN-2019)

- Prix spécial : Kojovi Obilale (ancien gardien togolais)

- CAF-Fifpro Best XI : Andre Onana, Achraf Hakimi, Serge Aurier, Joel Matip, Kalidou Koulibaly, Idrissa Gueye, Riyad Mahrez, Hakim Ziyech, Mohamed Salah, Sadio Mane, Pierre-Emerick Aubameyang