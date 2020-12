Le directeur technique national (DTN) de la Fédération algérienne de handball (FAHB), Abdelkrim Bechkour, s'est dit «agréablement surpris» par le rendement des joueurs de l'Equipe nationale, lors des deux matchs amicaux disputés face à la Pologne, lundi et mardi à Wladyslawowo (405 km de Varsovie), en vue du Mondial-2021 prévu en Egypte (13-31 janvier).

«Les joueurs m'ont agréablement surpris lors de ces deux rencontres face à une bonne équipe de Pologne. En dépit de la longue période d'inactivité causée par la pandémie de Covid-19, ils ont eu une bonne réaction en affrontant l'un des mondialistes, cela est de bon augure», a indiqué le DTN, joint au téléphone par l'APS.

À pied d'oeuvre depuis jeudi dernier en Pologne, pour son premier stage précompétitif, le Sept national s'est imposé lundi devant la Pologne (26-23), avant de s'incliner face au même adversaire mardi (24-26).

«Personnellement, je suis très content de la prestation des joueurs, qui ont tenu la dragée haute aux Polonais. Notre dernière rencontre remontait au 26 janvier 2020, à l'occasion du match pour la 3e place de la CAN en Tunisie, ce n'était pas évident de retrouver le rythme après 11 mois d'inactivité. Les repères commencent à être retrouvés. Au fil des matchs, on sera encore plus compétitifs en vue du rendez-vous mondial», a-t-il ajouté. Sur le plan de l'effectif, Abdelkrim Bechkour a souligné que les joueurs évoluant en Europe «vont commencer à rejoindre le stage en Pologne à partir de ce mercredi, puisqu'ils ont été retenus avec leurs clubs respectifs». «Le stage se déroule dans les meilleures conditions. Nous sommes dans une petite ville très calme, située à quelque 15 km de Gdansk. La salle se trouve à côté de notre lieu de résidence. Je suis très content qu'on puisse être là pour nous préparer en pleine période de pandémie, les choses auraient pu prendre une autre tournure avec les restrictions imposées ici et là, mais Dieu merci, ça se passe très bien», a-t-il conclu. L'Equipe nationale enchaînera le 27 décembre en affrontant la Russie, avant de défier à nouveau la Pologne, le lendemain, dans le cadre d'un tournoi à trois prévu à Jastrzebie (305 km de Varsovie). La Biélorussie, qui devait prendre part à ce tournoi, a finalement renoncé. Les joueurs du sélectionneur Alain Portes effectueront par la suite un ultime stage précompétitif à Manama (Bahreïn) à partir du 6 janvier, avec au menu deux matchs amicaux face à la sélection locale les 8 et 10 janvier. Le départ pour Le Caire se fera à partir de Manama le 11 janvier.

Au Mondial-2021, l'Algérie fait partie du groupe F aux côtés du Maroc, du Portugal et de l'Islande. Les Algériens débuteront le tournoi contre le Maroc le 14 janvier, avant d'affronter respectivement l'Islande

(16 janvier) puis le Portugal (18 janvier).