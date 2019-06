Interrogé par la presse sénégalaise après la défaite face à l’Algérie (0-1), l’ex-star des lions de la Téranga et Ballon d’or africain, El Hadji Diouf, a affirmé que le meilleur a remporté cette affiche. «Il faut qu’on reste concentré. Il faut arrêter les faux débats, car l’Algérie est une très bonne équipe. Elle est de loin la plus séduisante depuis le début du tournoi. Maintenant, certes, on a perdu le match, mais on n’a pas encore dit notre dernier mot. Notre but est d’atteindre la finale. Je préfère perdre face à l’Algérie dans la phase des poules et ne pas perdre en quarts ou en demi-finales de cette compétition. Cette défaite devrait nous servir de leçon. Maintenant, il va falloir voir ce qu’ n’a pas marché face à l’Algérie et essayer d’aller de l’avant en commençant par ce prochain match face au Kenya», a-t-il expliqué.