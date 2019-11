La réunion de l’UNAF (Union Nord-Africaine de Football) tenue ven-dredi dernier à Gammarth en Tunisie a accouché de plusieurs décisions. L’association a déroulé son programme en fin d’année 2019 et sur l’année civile 2020. Et l’Algérie est désignée pour abriter la plupart des compétitions. Le premier tournoi est dévolu au football féminin des moins de 21 ans. Ce tournoi qui va prendre en compte les équipes de l’Afrique du Nord, va se dérouler du 21 au 28 décembre prochain. Cette information a été dévoilée par la Fédération algérienne sur son site mardi. L’Algérie sera hôte également d’une compétition zonale qualificative pour la CAN U17 2021. Elle va se joueur du 20 au 30 juillet 2020. Le vainqueur va représenter l’Afrique du Nord à la phase finale de la CAN au Maroc. Notons que cette rencontre de l’UNAF a vu la présence des directeurs techniques nationales des nations membres de ce regroupement.