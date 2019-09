L’Equipe nationale algérienne des moins de 23 ans a déjà pris option pour la qualification à la phase finale de la CAN-2019 de la catégorie, qui se déroulera en Egypte du 8 au 22 novembre prochain. Avant-hier, les protégés du Français Ludovic Batelli étaient en mission périlleuse dans la capitale ghanéenne, Accra, pour affronter l’un des ténors du continent, le Ghana, au match-aller du dernier tour qualificatif au tournoi africain. Renforcés par la présence du tout nouveau niçois et champion d’Afrique avec l’EN A, Hichem Bouadoui, ainsi que le très en forme attaquant du SCOAngers, Farid El Mellai – deux joueurs formés au Paradou AC-, les Algériens n’ont pas tardé à annoncer la couleur. A la demi-heure de jeu, c’est l’actuel joueur du PAC, Adem Zorgane qui a ouvert la marque.

Une joie qui n’a été que de courte durée, puisque les Ghanéens bénéficient d’un penalty cinq minutes plus tard, tiré et, fort heureusement, raté par Yaw Yeboah. La caution en faveur des Algériens aurait pu être encore plus lourde, n’étaient-ce les occasions ratées, par excès de précipitation, par leurs attaquants devant une défense ghanéenne qui a pris de l’eau. A la 65’, les locaux remettent les pendules à l’heure par l’intermédiaire de Mohammad Dauda, sur un penalty peu évident sifflé par l’arbitre ivoirien, Kouassi Frederick François Biro. Ces décisions du directeur de jeu ivoirien n’ont pas manqué de soulever la colère de Bateli, qui n’a pas mâché ses morts en conférence de presse d’après-match. Pour lui, les deux penaltys sifflés pour les Ghanéens sont « imaginaires », alors que son équipe en a été privée d’un autre « valable ». « Certes, je suis content de ce qu’on a donné durant ce match, mais cela ne m’empêche pas d’afficher ma déception quant à la prestation de l’arbitrage. Il a sifflé deux penaltys imaginaires pour les Ghanéens et nous a privés d’un autre valable.

Maintenant, nous allons tourner la page de ce match et penser à celui qui nous attend le 10 du mois courant à Sétif, que nous devons absolument gagner pour nous qualifier à la phase finale de la CAN », a indiqué Batelli, en charge aussi de l’EN A’, réservée aux joueurs locaux. La manche-retour aura lieu le 10 septembre à 20h45 au stade du 8-Mai 1945 de Sétif. Elle sera dirigée par un trio arbitral marocain, le directeur de jeu est Jalal Jayed assisté de ses deux compatriotes, Hichem Ait Abou et Yahya Nouali. Le quatrième arbitre est Adil Zourak. Le commissaire du match est Gamal Salem Embaia (Libye).

Le vainqueur de cette double confrontation se qualifiera pour la CAN-2019, à l’issue de laquelle les trois premiers se qualifieront pour le tournoi final des jeux Olympiques Tokyo-2020. M.