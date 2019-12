L’Algérie sera présente au championnat d’Afrique de planches à voile « BIC Techno 293 », qui aura lieu dans l’île de Djerba (Tunisie), du 16 au 22 décembre courant, en compagnie de véliplanchistes, de Libye, d’Egypte et de Tunisie qui concourront dans les catégories de -15 ans, -17 ans, -19 ans et open (+19 ans), ont annoncé les organisateurs. Le président de la Fédération tunisienne de voile, Abdelkarim Derouiche, a indiqué que la Tunisie sera représentée par 15 participants (10 de la sélection nationale et 5 représentants de clubs), tandis que l’Algérie engagera 15 véliplanchistes, la Libye 6, l’Egypte 4, en attendant la confirmation du Maroc et de quelques participants français. Il a rappelé que les pays nord-africains sont spécialisés dans les sports de planche à voile contrairement aux autres pays africains plus spécialisés dans les régates de bateaux à voile, tels que le Mozambique, les Seychelles et la Tanzanie, annonçant à ce propos que la Tunisie organisera en 2020 le championnat d’Afrique de voile à Hammamet.