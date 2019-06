Onze cyclistes (sept messieurs et quatre dames) représenteront l’Algérie aux prochains Jeux africains, prévus en août 2019 à Rabat (Maroc), a-t-on appris samedi auprès de la Fédération algérienne de la discipline (FAC). Il s’agit de Azzedine Lagab, Mohamed Daid, Abderaouf Bengayou, Oussama Cheblaoui, Seïf-Eddine Yebka, Mohamed Amine Nehari et Mohamed Ouitis chez les messieurs, ainsi que Racha Belkacem Benounane, Aïcha Tihar, Yasmine El Meddah et Lydia Kasmi chez les dames.

La sélection masculine est encadrée par l’entraîneur Chérif Merabet, secondé par le mécanicien Abdelwahab Merrah et le soigneur Abdennor Kerrar. Elle se trouve actuellement dans la forêt de Tikjda, dans la wilaya de Bouira, où elle effectue un stage bloqué d’une dizaine de jours pour préparer ce évènement continental.

De son côté, la sélection (seniors/dames) est encadrée par Nesrine Touabti Madani, secondée par le mécanicien Abdelkrim Touabti. Elle serait entrée en stage bloqué hiers, à Rouiba, pour un microcycle de préparation «d’une durée de huit jours» a-t-on encore appris de mêmes sources.

L’Algérie avec 4 athlètes au Championnat arabe juniors

D’autre part, quatre cyclistes (juniors/filles) représenteront l’Algérie aux prochains Championnats arabes (sur piste et sur route), prévus à la fin de l’année 2019 en Egypte, a-t-on appris samedi auprès de la Fédération algérienne de la discipline (FAC). Il s’agit de Yasmine Bouzenzen, Nesrine Houili, Loubna Zerifi et Nesrine Si-Yakoub, sous la direction de l’entraîneur Nesrine Touabti Madani, qui sera secondée par le mécanicien Abdelkrim Touabti. La sélection nationale serait entrée en stage bloqué, hier, à Rouiba, où elle travaillera jusqu’au premier juillet prochain, pour préparer cet évènement. Les quatre juniors travailleront aux côtés de quatre (seniors/dames), qui préparent les prochains Jeux africains, prévus au mois d’août à Rabat (Maroc). Il s’agit de Racha Belkacem Benounane, Aïcha Tihar, Yasmine El Meddah et Lydia Kasmi. «Les juniors gageraient à travailler aux côtés des seniors» a estimé la coach Nesrine Touabti Madani dans une déclaration au site officiel de la FAC.