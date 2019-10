14 cyclistes représentent l’Algérie à la troisième édition des Championnats arabes de vélo de montagne, qui a débuté hier dans la forêt de Gammarth et la montagne de Sidi Thabet (Tunisie). Ce rendez-vous, inscrit au calendrier de l’Union internationale cycliste (UCI), comprendra deux types de course : le Downhill (descente) et le cross (XCO) et concernera aussi bien les catégories élites, que celles des juniors et des cadets. En XCO (seniors/messieurs), l’Algérie est représentée par Abderrahmane Mansouri et Khalil Youcef, alors que Nour El Islam Berramdane et Anis Bourenane seront engagés dans l’épreuve de descente (Downhill), également chez les messieurs. En juniors, l’Algérie est représentée dans l’épreuve XCO par Ayoub Sahri, Abdelkrim Saci et Tayeb Hadj Chaïb chez les garçons, ainsi que par Nour El Yassamine Bouzenzen chez les filles. En XCO toujours (seniors/dames), l’Algérie a engagé Racha Belkacem Benounem, Aïcha Tihar et Yassamine El Meddah, alors que chez les cadets, les couleurs nationales seront représentées par Abderrahmane Rechrache, Badreddine Merouane et Mahmoud Djebbar.