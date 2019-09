5 judokas (3 garçons et 2 filles) représentent l’Algérie aux Championnats du monde cadets, qui ont débuté hier pour s’achever samedi prochain à Almaty (Kazakhstan), suivant la liste finale d’admission, dévoilée par les organisateurs. Il s’agit de Mahdi Abdelatif Boubetra (-55 kg), Areslan Benhaoua (-73 kg) et Mohamed Khadir (-81 kg) chez les garçons, Yassamine Boudjellab et Racha Schahrazed Ramdane chez les filles, qui concourront toutes les deux dans la catégorie des moins de 63 kilos. Les cinq représentants algériens qui se trouvent sur le lieu de la compétition depuis dimanche sont déjà fixés concernant leurs futurs adversaires, car la pesée et le tirage au sort ont déjà été effectués. Boubetra a été reversé dans la Poule « B » des moins de 55 kilos. Il a été exempté du premier tour et fera donc son entrée en lice directement au deuxième, contre le Japonais Yuma Sato. Benhaoua a été également reversé dans la Poule « B », mais chez les –73kg, où il a été exempté du premier tour, tout comme son futur adversaire, le Français Alexandre Tama. Contrairement à ses compatriotes, Khadir devra entamer la compétition dès le premier tour chez les moins de 81 kilos (Poule B), où il sera appelé à défier le Slovaque Samuel Ret. Chez les filles, Chahrazed Ramdane sera opposée à la Polonaise Agata Plaka, alors que Djellab a été exemptée du premier tour, et fera son entrée en lice directement au deuxième tour, contre la gagnante du combat mettant aux prises la Japonaise Airi Yazawa et la Kazakh Diana Telbayeva.