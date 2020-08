L'Algérie participe pour la troisième fois de rang aux Jeux militaires internationaux dont la 6e édition a débuté dimanche 23 août en Russie, a annoncé, lundi dernier, un communiqué du ministère de la Défense nationale. L'Equipe nationale militaire participera lors de ces jeux, qui se poursuivront jusqu'au 5 septembre prochain, dans la spécialité de «section aéroportée», qui aura lieu dans la ville de Piskov au nord de la Russie, et regroupera 200 participants de 10 pays. Outre l'Algérie, la 6e édition connaît la participation de la Russie (pays hôte), la Chine, la Biélorussie, le Congo, le Cambodge, le Mali, la Namibie, le Tadjikistan et la Guinée équatoriale. Ces athlètes seront en compétition dans les disciplines de saut en parachute, parcours du combattant sur une distance de 10km avec une charge de 80kg, saut de précision, conduite d'engins militaires de type BTR-82, ainsi qu'une compétition de tir avec différentes armes. Aussi l'équipe cynotechnique du commandement de la Gendarmerie nationale prendra part à la compétition de «l'ami fidèle» à Moscou. Pour rappel, la sélection militaire algérienne a participé aux deux précédentes éditions des Jeux militaires internationaux durant lesquels elle a reçu les Prix de «l'esprit de combat», «l'esprit d'équipe» et la «coupe de l'équipe unie» en reconnaissance de son parcours remarquable. «Des résultats qui démontrent l'amélioration remarquable du niveau atteint par nos athlètes durant les différentes compétitions militaires mondiales et ce, grâce au soutien permanent du Haut Commandement de l'Armée nationale», conclut le MDN.