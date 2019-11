L’Algérie a gagné trois places et occupe le 35e rang au classement FIFA du mois de novembre publié jeudi par la Fédération internationale de football (FIFA) sur son site officiel, en totalisant 1482 points. La sélection algérienne reste sur deux victoires de rang en qualifications de la coupe d’Afrique des nations CAN 2021, contre respectivement la Zambie (5-0) au stade Mustapha-Tchaker de Blida, et le Botswana (1-0) à Gaborone pour le compte des deux premières journées du groupe H. Au niveau africain, les hommes de Djamel Belmadi sont logés à la quatrième position, au pied du podium, dominé toujours par le Sénégal (20e), la Tunisie (27e) et le Nigeria (31e). D’autre part, la Belgique conserve la première place du classement mondial devant la France, sacrée Championne du monde 2018.Le Brésil complète le podium.