La sélection algérienne de football des moins de 17 ans (U17) s'est imposée, lundi dernier, face à son homologue libyenne 3-2 (mi-temps: 1-1), en match disputé au stade du 5-Juillet (Alger), comptant pour la première journée du tournoi de l'Union nord-africaine (UNAF), qualificatif à la coupe d'Afrique des nations CAN-2021. Comme il fallait s'y attendre, l'Equipe nationale s'est ruée d'entrée sur le camp adverse pour essayer de prendre les commandes de la partie dès le début, mais les attaquants algériens ont péché par excès de précipitation devant les buts. Avec une possession de balle largement en faveur des Verts, la Libye s'est contentée de défendre dans sa zone, tout en procédant par des contres. En dépit d'une stratégie défensive, les Libyens sont parvenus à ouvrir la marque, contre le cours du jeu. Excentré sur le côté gauche, Abdulsamia Abdulnabi a trompé la vigilance du portier algérien Hamza Boualem (0-1, 29e), qui a mal fermé son angle.

La réaction des joueurs du sélectionneur Mohamed Lacete ne s'est pas fait attendre, puisque le défenseur d'Amiens (France), Anis Ouchouache, a pu remettre les pendules à l'heure peu avant la pause (1-1, 38e) d'une reprise de la tête. En seconde période, les Algériens sont revenus avec des intentions plus offensives, ce qui leur a permis de prendre l'avantage par l'entremise du sociétaire de l'Académie de la FAF, Omar Mohamed Rafik (2-1, 50e), suite à un centre en retrait du meneur de jeu Zuliani Edhy. Alors que l'Algérie contrôlait le match en sa faveur, étant même toute proche de corser l'addition, une faute monumentale du portier Hamza Boualem, qui n'a pas pu contrôler le ballon du pied, a offert l'égalisation aux Libyens à l'heure de jeu (2-2), après une remise de Nottebaere Djibril. L'Equipe nationale aurait pu reprendre l'avantage, n'était-ce le penalty raté par Lagha Yannis Alladoum (66e), après une faute commise sur Zuliani Edhy. Les Algériens ont dominé les débats lors du dernier quart d'heure, jusqu'à leur permettre de marquer le but de la victoire par Nottebaere Djibril (3-2, 86e). Une victoire acquise sur le fil qui met désormais les Verts dans une bonne position, en attendant le dernier match décisif face à la Tunisie, prévu dimanche prochain.

Le tournoi de l'UNAF, dont les rencontres se jouent au stade du 5-Juillet (14h30), se déroule sous forme de mini-championnat avec la participation de trois sélections: Algérie, Tunisie et Libye. Le premier se qualifiera à la phase finale de la CAN-2021 au Maroc en mars.