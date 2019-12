La sélection algérienne de handball (messieurs) s’est inclinée face à son homologue macédonienne sur le score de 24 à 25 (mi-temps : 9-15), en demi-finale du tournoi « Carpati » disputée samedi à Bucarest. Dans la deuxième demi-finale, les Pays-Bas ont pris le meilleur sur la Roumanie, pays hôte, (24-20). Cette dernière devait affronter l’Algérie, hier, en match de classement alors que la finale devait avoir lieu juste après entre les Pays-Bas et la Macédoine. En vue de ce tournoi préparatif pour la CAN-2020, le sélectionneur français de l’equipe nationale, Alain Portes, a fait appel à 18 joueurs, dont 7 évoluant à l’étranger. Cette échéance préparatoire intervient quelques jours après un stage effectué en Pologne, réservé aux joueurs locaux, et ponctué par quatre matchs amicaux, soldés par trois victoires face à l’équipe B de Pologne 30-23, Gdansk (Div.1) 26-20 et GKS Zukowo (Div.2) 35-23, contre une défaite devant cette même équipe B de Pologne sur le score de 26-33. Lors de la 24e édition de la CAN, l’Algérie évoluera dans le groupe D à quatre équipes après le retrait du Sénégal. Il s’agit du Maroc, du Congo et de la Zambie. Les quatre équipes se qualifient pour les huitièmes de finale. Seize pays participeront à la CAN-2020, dont le vainqueur final empochera l’unique billet qualificatif pour les jeux Olympiques Tokyo-2020. Le rendez-vous de Tunisie est également qualificatif au Championnat du monde Egypte-2021. La dernière participation algérienne aux jeux Olympiques remonte à 1996 à Atlanta (Etats-Unis).