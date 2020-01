La sélection algérienne cadets garçons de boxe, avec 12 médailles (5 or, 3 argent et 4 en bonze), a été sacrée Championne arabe par équipes, à l’issue des finales de la compétition qui a pris fin mardi au Koweït. Sur les huit boxeurs engagés aux finales du rendez-vous arabe, l’Algérie a réussi à décrocher cinq médailles d’or et 3 en argent, terminant ainsi à la première place par équipes devant l’Egypte (2e place) et la Syrie (3e). Les cinq médaillés d’or sont : Lakache Soltane (48 kg), Benmehani Youcef (50 kg), Lameche Abderahmane (52 kg), Selmi Abdelkader (54 kg) et Benaïssa Abdelkader (56 kg). Les boxeurs, Touati Mohamed Merouane (60 kg), Bensot Mohamed (63 kg) et Kanouni Oussama (75 kg) se sont contentés de l’argent. Par ailleurs, les pugilistes, Aïche Fouad (80 kg), Houasni Aymen (66 kg), Kaiber Mohamed

(70 kg) et Khelifa Anis (+80 kg) ont décroché la médaille de bronze.