La sélection algérienne de bodybuilding a été sacrée championne d’Afrique pour la 3e fois consécutive, en décrochant 8 médailles (5 or, 2 argent, 1 bronze) lors des Championnats d’Afrique, clôturés samedi à Luanda (Angola). L’Algérie devance au classement général l’Angola et l’Afrique du Sud. Les médailles d’or algériennes ont été remportées par Sidali Midoune et Chabane Laib. L’Algérie a pris part aux Championnats d’Afrique de la discipline, qui a regroupé neuf pays, avec huit athlètes.