La sélection algérienne de football, s’est maintenue au 35e rang du classement FIFA du mois de février, publié jeudi par l’instance mondiale sur son site officiel.

L’Equipe nationale reste sur deux victoires de rang en qualifications de la coupe d’Afrique des nations CAN-2021, contre respectivement la Zambie (5-0) à Blida et le Botswana (1-0) à Gaborone pour le compte des deux premières journées du groupe H,disputées en novembre 2019.

Au niveau africain, les joueurs de Djamel Belmadi sont logés à la quatrième position, derrière respectivement le Sénégal (20e), la Tunisie (27e) et le Nigeria (31e). Concernant les prochains adversaires des Verts au 2e tour des éliminatoires du Mondial 2022, le classement s’établit comme suit : Burkina Faso (59e), Niger (112e), et Djibouti (184e). « Peu de matches ayant été disputés au cours du premier mois de l’année, rares sont les mouvements dans le premier Classement mondial FIFA 2020. Avec seulement 15 matchs joués depuis le classement de décembre, dont deux à la toute fin 2019, il est presque logique que le Top 20 demeure inchangé, la Belgique occupant toujours la première place, talonnée par la France et le Brésil », écrit la FIFA. La Palestine (103e, +3) s’octroie le titre de meilleure progression du mois, grâce notamment à ses succès enregistrés lors de la coupe Bangabandhu, qui lui permettent de dépasser l’Estonie, Trinité-et-Tobago, le Mozambique et le Kenya.