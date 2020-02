La sélection tunisienne de football dames a été tenue en échec par la Tanzanie (1-1), samedi après-midi au stade du Kram, pour le compte de la 5e et dernière journée du tournoi de l’Union nord-africaine de football (UNAF). La Tunisie a ouvert le score par Meriem Houiej à la 5’ et le but de l’égalisation a été inscrit par Aicha Khamissi Masaka à la 68’ pour la Tanzanie, qui termine à la deuxième place avec 7 points devant la Tunisie (3e/5 pts). Le Maroc est sacré champion avant même le déroulement de cette ultime journée avec 12 victoires en quatre matchs. La sélection algérienne qui a perdu un peu plus tôt face au Maroc (0-2), termine à la 4e place avec 4 points.