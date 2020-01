La sélection nationale de cyclisme a terminé sur la troisième marche du podium au championnat arabe de cyclisme sur piste, disputé du 27 au 30 décembre dernier au Caire (Egypte). Avec une récolte de 28 médailles (7 or, 14 argent, 7 bronze), l’Algérie a pris la troisième place derrière le pays hôte, l’Egypte (14 or), et les Emirats arabes unis (11 or).

Lors de la dernière journée de ce championnat, disputée lundi, Youcef Boukhari s’est de nouveau illustré en remportant deux nouvelles breloques en or dans les épreuves du 1 km et le madison, après celles de l’omnium et du sprint individuel, glanées lors de la première et de la troisième journée.

De son côté, Hamza Amari a brillé dans la course aux points (juniors) en raflant lui aussi une médaille en vermeil.