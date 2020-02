Les sélections algériennes des luttes associées, avec une moisson de 75 médailles (22 or, 30 argent et 23 en bronze), ont décroché la deuxième place par équipe, dimanche à l'issue de la sixième et dernière journée des championnats d'Afrique cadets, juniors, seniors et féminine, organisés du 4 au 9 février à la coupole du Complexe olympique Mohamed-Boudiaf d'Alger. La sixième et dernière journée a permis à l'Algérie de terminer ce rendez-vous africain en apothéose, grâce à la prestation des athlètes de la lutte libre (seniors) qui ont raflé neuf médailles (3 or, 2 argent et 4 en bronze). Les sélections algériennes avaient débuté le rendez-vous africain d'Alger avec les épreuves des cadets qui ont été sacrés en lutte gréco-romaine avec neuf médailles (3 or, 2 argent et 4 en bronze), devançant au classement général leurs homologues égyptiens et tunisiens. En lutte libre, les Algériens ont terminé à la 2e place avec huit médailles (1 or, 4 argent et 3 en bronze). Les cadettes algériennes ont également pris la première place par équipe à la surprise générale, en décrochant dix médailles (3 or, 5 en argent et 2 en bronze), devant les Tunisiennes avec neuf médailles et les Egyptiennes (5 médailles). Chez les juniors, l'Algérie a décroché la 2e place par équipe en lutte libre (10 médailles dont 2 en or) et en lutte gréco-romaine (neuf médailles dont 4 en or), alors que les filles ont terminé à la 3e place avec un total de huit médailles (4 en argent et 4 en bronze). Les seniors de la lutte gréco-romaine héroïques. Les moments forts de ce rendez-vous de la lutte africaine ont été marqués par les Algériens de la gréco-romaine, qui sont allés chercher première place par équipe avec un total de dix médailles (6 or, 2 argent et 2 en bronze). En revanche, la sélection féminine seniors s'est contentée de deux médailles (1 argent et 1 en bronze).