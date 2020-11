La sélection algérienne de volley-assis (messieurs) a bouclé l’année 2020 à la 18e position du classement mondial de la discipline, publié sur le site de la Fédération internationale et dominé par l’Iran. L’Algérie, médaillée de bronze au dernier championnat d’Afrique à Kigali, derrière l’Egypte, sacrée, et le Rwanda, vice-champion, a totalisé 770 points. Elle occupe la 3e place au niveau continental derrière respectivement l’Egypte (3e mondiale, 4314 pts) et le Rwanda (14e, 1206 points). La première place du classement est revenue à l’Iran, Champion du monde en titre, avec un total de 5500 pts, devant le Brésil (4572 pts), sur 38 pays classés. Chez les dames, les USA ont dominé le classement avec un total de 5350 points, devant la Chine (4915 pts) et le Brésil (4313).