Le tout pour tout, pour peu que le rendez-vous sportif prévu à Oran relance le sport régional et lui donne l'image qui lui sied. Tel est le principe adopté par le Comité olympique et sportif algérien et le Comité d'organisation des Jeux méditerranéens. Ces deux entités sportives nationales sont en passe de peaufiner communément une stratégie permettant la participation des meilleurs athlètes lors de ce rendez-vous, les Jeux méditerranéens prévus à Oran pour l'année 2022. Dans ce cadre, les deux entités sportives prévoient une réunion à Alger, regroupant le nouveau président du Comité olympique algérien, Abderrahmane Hamad et le directeur général du Comité olympique des Jeux méditerranéens, Salim Iles. Les organisateurs visent loin en misant sur la contribution du Comité olympique algérien, celui-ci aura la tâche principale de persuader les comités olympiques des pays participants aux Jeux méditerranéens d'Oran de se présenter en Algérie avec leurs meilleurs sportifs, ces derniers sont au nombre de 25. Pour le comité méditerranéen, l'enjeu est d'autant plus de taille qu'il s'est fixé cet objectif. En tablant de la sorte, notamment à l'occasion de la tenue de ce rendez-vous sportif régional, il vise à redonner à cet événement sportif d'envergure la véritable valeur qui lui sied et pour laquelle d'ailleurs il a été mis en place, avant de commencer à perdre depuis plusieurs éditions. L'ajournement de la 19e édition constitue à la fois une aubaine et un atout favorable pour mieux se préparer sur tous les plans. Pour les organisateurs, cette mesure tombe à point nommé, étant donné que l'événement ne chevauchera pas avec les jeux Olympiques qui ont été ajournés à leur tour à l'été 2021 en raison de la pandémie de Covid-19. Or, la programmation de plusieurs autres manifestations sportives internationales pour l'été 2022, pourrait impacter la rencontre d'Oran, notamment au niveau de la qualité des athlètes à présenter, d'où la mise à contribution du Comité olympique algérien. Ce dernier est appelé à jouer un rôle de premier ordre en se mettant à la sensibilisation des pays participants en vue de présenter leurs meilleurs athlètes pour cette 19e édition pour laquelle les compétitions s'étaleront du 25 juin au 5 juillet 2022. Ainsi donc, les organisateurs de la 19e édition des JM entendent relancer leur campagne de promotion de l'événement, aussi bien sur le plan national qu'international, après que cette opération a été sérieusement impactée par la pandémie, de Covid-19. L'événement méditerranéen, que l'Algérie abrite pour la deuxième fois de son histoire après avoir accueilli à Alger l'édition de 1975, est au centre des intérêts des plus hautes autorités du pays. Le dossier a d'ailleurs été au menu d'une réunion présidée dernièrement par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune qui a donné des instructions fermes aux parties concernées pour accélérer les préparatifs des Jeux méditerranéens et lever toutes les contraintes pouvant entacher la bonne organisation de ce rendez-vous. La réunion a permis d'injecter un nouveau souffle à la préparation des Jeux méditerranéens de 2022, se félicite-t-on du côté du Comité olympique algérien.