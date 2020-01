L’Algérie ne disputera pas la finale de la coupe d’Afrique des nations (CAN 2020), après sa défaite face à son homologue égyptienne

(27-30), à l’occasion de la première demi-finale du tournoi disputée, vendredi à Radès (Tunisie). Dans l’autre match, la sélection tunisienne de handball s’est qualifiée en s’imposant devant son homologue angolaise (39-23). C’est la troisième finale consécutive entre la Tunisie et l’Egypte, après celle de 2016 remportée par l’Egypte (21-19) au Caire et celle 2018 gagnée par la Tunisie (39-22) à Libreville (Gabon). La finale et le match de classement pour la 3e place sont prévus aujourd’hui à Radès (Tunisie). Le Sept national tentera de se racheter lors de cette petite finale contre l’Angola. Le vainqueur de la CAN-2020 sera qualifié pour les Jeux olympiques Tokyo-2020 et les 6 premiers iront au Championnat du monde-2021 en Egypte.