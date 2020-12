Le joueur algérien Aymen Ikhlef a été radié à vie après qu’une enquête de l’Unité d’intégrité du tennis (TIU) a découvert de «multiples violations» des règles du programme anticorruption du tennis (TACP) par le tennisman, a annoncé la TIU sur son site Web.Outre la suspension à vie, le joueur de 23 ans a également été condamné à payer une amende de

100 000 dollars. «L’affaire disciplinaire a été entendue par l’agent d’audience anticorruption Richard McLaren. Il a conclu qu’Ikhlef avait commis 10 violations du TACP. La sanction ultérieure signifie qu’à partir du 11 décembre 2020, le joueur est définitivement interdit de jouer ou d’assister à tout événement de tennis autorisé par les instances dirigeantes du tennis», a écrit la même source. Ikhlef a été reconnu coupable de «quatre cas de trucage de match, de deux cas de sollicitation d’autres joueurs pour qu’ils n’utilisent pas leurs meilleurs efforts, de trois cas de non-signalement d’une approche corrompue et d’une accusation de ne pas avoir coopéré avec l’enquête TIU». Ces matchs, dans lesquels Ikhlef était impliqué, ont été disputés dans des tournois internationaux (futurs, ndlr) à titre personnel et non avec l’Equipe nationale. La TIU n’a pas précisé les tournois et les lieux de leur déroulement. L’Unité d’intégrité du tennis est une initiative du Grand Chelem Board (qui regroupe les quatre Grands Chelems), de la Fédération internationale de tennis, de l’ATP et du WTA Tours. Elle s’engage à adopter une approche de tolérance zéro pour toute forme de corruption liée aux paris sur le tennis. L’Unité d’intégrité du tennis est chargée d’enquêter sur le trucage de matchs dans le tennis et peut imposer des amendes et des sanctions, ainsi qu’interdire aux joueurs, arbitres et autres officiels de participer à des tournois. L’organisation a été fondée en 2008 et son siège est à Londres.