L’ancien sélectionneur de l’équipe d’Algérie de handball, Kamel Akkeb, a été nommé nouvel entraîneur de l’ES Sahel en remplacement de Sami Saïdi, a annoncé le club tunisien de première division. Akkeb (59 ans) a déjà dirigé l’ESS entre 1997 et 2006 puis entre 2009 et 2010. Deux passages durant lesquels il a remporté onze trophées.

L’entraîneur a également été couronné de nombreux titres au cours de sa carrière, que ce soit avec la sélection algérienne, ou avec des clubs tels que le MC Alger, Al-Rayyan et El-Jaish qataris. Pour sa part, Sami Saïdi tiendra désormais les rênes du club émirati de Chabab Al-Ahly à partir de la saison prochaine.