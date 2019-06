Le tennisman algérien Nazim Makhlouf, au repos pendant tout le mois de Ramadhan, reprendra la compétition fin juin en prenant part aux qualifications du tournoi Magic Tours qui se déroulera du 24 au 30 du même mois à Tabarka (Tunisie). En effet, entre les 6 mars et 10 mai derniers, l’Algérien avait disputé une bonne dizaine de tournois à 15.000 USD dans cette même station balnéaire, avant de s’accorder un moment de répit pendant le mois sacré. Makhlouf, 1127e au classement mondial de la Fédération internationale de tennis (ITF), se prépare actuellement pour revenir à son meilleur niveau et augmenter ainsi ses chances de réussir un bon parcours à la reprise. Le tournoi Magic Tours a drainé la participation de certains joueurs relativement bien classés sur le plan mondial, notamment le Russe Ivan Nedelko, 13e chez l’ITF et qui figure au 439e rang chez les professionnels de l’ATP.