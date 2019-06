Le président de la Fédération algérienne de tennis (FAT), Mohamed Bessaâd, a été élu vice-président de la Confédération africaine de tennis (CAT) pour le mandat 2019-2023, a appris l’APS auprès de l’instance fédérale.

Bessaâd a été élu lors des travaux de l’Assemblée générale élective (AGE) tenus vendredi et samedi à Antananarivo (Madagascar) et qui ont été marqués par la réélection du Tunisien Tarek Chérif à la tête de la CAT pour un nouveau mandant.

Outre la vice-présidence de l’instance continentale, Bessaâd a été élu aussi président de la zone 1 africaine.

«J’ai décidé d’être candidat à la vice-présidence pour aider le tennis africain et algérien. Nous allons tout faire pour continuer à élever le niveau technique et développer le tennis dans tout le continent», a indiqué Bessaâd, dimanche à l’APS.

Avant l’entame des travaux de l’AGE, la CAT a tenu son Assemblée générale ordinaire (AGO) qui a vu l’adoption des bilans moral et financier 2018 par ses membres. Avec cette élection, Bessaâd marque des points dans le circuit international, lui qui a été élu membre au Bureau exécutif de l’Union arabe de tennis (UAT) pour le mandat 2017-2021 lors de l’AGE tenue le 28 octobre 2017. «Actuellement, je suis aussi membre du Bureau exécutif de l’Union arabe de tennis. Je voulais marquer ma présence pour aider le tennis arabe et algérien. Je gère la commission technique et de développement. Mon prochain objectif est d’être membre du Bureau exécutif de la Fédération internationale de tennis’’, ambitionne le patron de la FAT. En terre malgache, Bessaâd a été accompagné par Mohamed Ammari, secrétaire général de la Fédération algérienne de tennis.»



La Fédération algérienne honorée

D’autre part, la Confédération africaine de tennis (CAT) a honoré samedi dernier la Fédération algérienne de la discipline (FAT) pour ses «grandes réalisations» dans le tennis africain durant l’année 2018, a également appris l’APS auprès de l’instance fédérale.

Cette «reconnaissance exceptionnelle» a eu lieu au terme des travaux de l’Assemblée générale ordinaire (AGO) de l’instance continentale, tenus vendredi et samedi à Antananarivo (Madagascar).

Le trophée a été remis à Mohamed Bessaâd, président de la FAT, par le Tunisien Tarek Chérif, président de la Confédération africaine et l’Américain David Haggerty, patron de la Fédération internationale de tennis.