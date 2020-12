Après l'or de Belkadi Amine et le bronze de Nourine Fethi vendredi, quatre autres judokas algériens étaient en lice, hier, au moment où on mettait sous presse à l'occasion de la 3e journée des épreuves individuelles à Antananarivo, avec l'espoir de décrocher d'autres médailles dans l'objectif de récolter le maximum de points en vue d'une qualification aux jeux Olympiques de Tokyo.

En effet, l'Algérienne Amina Belkadi a été sacrée championne d'Afrique de judo de la catégorie (-63 kg), en s'imposant en finale devant la Marocaine Sofia Bellatar, vendredi à Antananarivo (Madagascar).Les médailles de bronze de la catégorie sont revenues à la Nigériane Enku Ekuta et la Camerounaise Hélène Dombeu.

En revanche son compatriote Fethi Nourine (-73 kg), s'est contenté de la médaille de bronze, lors de cette deuxième journée des championnats d'Afrique. Le titre continental a été remporté par l'Egyptien Mohamed Mohyeldin devant le Marocain Ahmed El Meziati.

Les quatre autres athlètes algériens engagés dans le tournoi ont fait leur entrée en lice, hier, au moment où on mettait sous presse, pour le compte de la 3e journée du tournoi.Il s'agit de Kaouther Ouallal (-78kg), Sonia Asselah (+78 kg), Abderrahmane Benamadi (-90 kg) et Mohamed Sofiane Belrekaa (+100 kg).

Au total, 125 athlètes seulement (75 hommes et 50 dames) représentant 32 pays, prennent part aux joutes d'Antananarivo, qualificatives aux jeux Olympiques (JO) de Tokyo.