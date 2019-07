L’alimentation du complexe sportif, en cours de réalisation dans la commune de Bir El Djir, en eau potable est d’ores et déjà assurée avant moins d’une année de la date fixée pour la réception de cette importante infrastructure sportive, a-t-on appris, hier, auprès de la direction locale des ressources en eau. L’opération d’alimentation du complexe en question avec ses différents équipements que sont, entre autres le stade de football (40 000 places), la salle omnisports, le Centre nautique et le stade d’athlétisme, est assurée grâce au réservoir, situé non loin du site à Belgaïd, d’une capacité de 300.000 m3/j, a précisé le responsable de cette direction, Djelloul Terchoune. Une quantité, de 9 000 m3/j sera destinée quotidiennement au complexe sportif, a encore détaillé le même responsable, ajoutant que deux forages ont été également réalisés pour les besoins de la pelouse naturelle dont sera doté le stade de football et celui d’athlétisme. Ces forages assurent pas moins de 800 m3/j, au moment où les besoins de la pelouse ainsi que les espaces verts du complexe ne dépassent pas les 400 m3/j, « ce qui voudrait dire que nous serons très à l’aise dans ce registre », s’est-il réjoui. Même constat concernant le volet d’assainissement où aucun problème n’est signalé dans ce registre, grâce à un connecteur principal qui prend en charge la collecte des eaux usées de toute la zone, y compris le complexe sportif, a poursuivi Terchoune. Il a néanmoins souligné que le connecteur en question a besoin d’une couverture financière pour assurer sa bonne marche, informant au passage que le tout est raccordé à la station d’épuration d’El Karma, un équipement de taille qui traite 270 000 m3/j. Pour rappel, le complexe sportif d’Oran devrait être réceptionné, au plus tard en juin 2020, selon les affirmations du ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, Kamel Beldjoud, désigné à la tête d’une commission technique chargée du suivi des infrastructures en cours de réalisation à Oran, en prévision de la 19e édition des jeux méditerranéens prévus du 25 juin au 5 juillet 2021 à Oran.