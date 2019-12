L’Agence mondiale antidopage (AMA) a exclu, hier, la Russie pour quatre ans des Jeux Olympiques et de tout Championnat du monde, les plus lourdes sanctions de son histoire, pour punir Moscou d’avoir récidivé dans la triche en falsifiant des données de contrôles. Des sportifs «neutres», pas de drapeau ou d’hymne aux JO et à tout Championnat du monde, interdiction d’accueillir ces compétitions sur son sol: à l’issue d’une réunion expédiée en une heure dans un grand hôtel de Lausanne, le comité exécutif de l’AMA a confirmé la suspension de l’agence antidopage Rusada et les sanctions que lui recommandait son comité de révision de la conformité (CRC). Il ne pourrait s’agir que d’une étape, car Moscou, via Rusada ou son comité olympique national, peut faire appel pendant