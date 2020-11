Malgré l’antagonisme, Hannachi gardait de très bons rapports avec tous les autres clubs. mais certaines écuries avaient une place particulière chez lui, comme c’est le cas pour le CR Belouizdad. Belaïd Hachaichi, dirigeant actif du club de la capitale pendant plus de trois décennies en témoigne : «En apprenant la nouvelle, j’ai été bouleversé. Plusieurs images me sont venues en tête. J’ai connu le président, dévoué pour le football et pour la JSK, et un homme de principe. Il était l’ami du CRB. Chaque fois que l’occasion se présentait pour lui pour défendre l’intérêt de notre club, il n’hésitait pas à se mettre au premier rang pour le faire, malgré l’antagonisme entre nos deux clubs. Les supporters du CRB ainsi que sa direction l’avaient déjà honoré. Il le méritait amplement.» Notre interlocuteur dira encore : «Il a écrit en lettres d’or l’histoire de la JSK et de l’Algérie, qu’il aimait tant. Que Dieu ait son âme. Il restera à jamais dans nos cœurs.»