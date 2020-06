L’audience du Tribunal arbitral du sport visant à confirmer ou non l’exclusion pour 4 ans de la Russie de toute compétition internationale, prononcée en décembre par l’Agence mondiale antidopage (AMA), a été repoussée à novembre. L’AMA a saisi début janvier le TAS concernant le dossier du dopage russe, après avoir prononcé début décembre l’exclusion pour quatre ans de la Russie de toute compétition internationale pour sanctionner la « manipulation » de données de contrôles antidopage, remises à l’AMA par l’Agence russe antidopage (Rusada). Prévue à l’origine en juillet, cette audience a été repoussée à novembre (du 2 au 5) dans un contexte de crise du coronavirus. L’audience qui ne sera finalement pas publique, malgré les demandes de l’AMA, se tiendra en Suisse, dans un lieu qui reste à définir, a précisé le TAS qui siège habituellement à Lausanne. En janvier, le président du Comité international olympique, Thomas Bach, avait déclaré que le CIO et les fédérations internationales avaient besoin d’une décision du TAS « qui ne laisse aucune place à l’interprétation ». « S’il y a de la place pour l’interprétation, cela conduirait à une totale confusion », avait-il ajouté. Rendue en décembre 2019, la décision de l’AMA prive la Russie des Jeux olympiques d’été de Tokyo reportés de 2020 à 2021, des JO d’hiver 2022 à Pékin et de la Coupe du monde de football 2022 au Qatar.