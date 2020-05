Le 8 janvier dernier, le Tribunal arbitral du sport (TAS) de Lausanne confirmait avoir reçu l'appel de l'USM Alger, concernant l'affaire de son forfait en cham-pionnat lors du derby face au MCA, le 12 octobre 2019, après que les Rouge et Blanc eurent payé tous les frais. Et voilà que l'instance en question vient confirmer, selon le calendrier des affaires publié sur son site Internet, que l'affaire du derby de la capitale sera examiné le 5 juin prochain. Une date que les Champions d'Algérie en titre attendent avec impatience, eux qui estiment avoir été lésés par les instances du football national. L'affaire de ce derby remonte au mois d'octobre dernier, lui (le derby) qui comptait pour la 4e journée du championnat de Ligue 1. La direction de l'USMA a refusé de jouer cette rencontre à sa date initiale, soit le 12 octobre 2019, arguant cela par le fait que son international libyen, Ellafi, allait être retenu avec la sélection de son pays pour un match face au Maroc. Les Usmistes estimaient qu'il est de leur droit de refuser cette programmation, d'autant plus que dans les règlements généraux de la FAF, il est clairement mentionné que les matchs du cham-pionnat des Ligues 1 et 2 ne se joueront pas aux dates FIFA. Ne s'étant pas présenté au stade du 5-Juilet, l'USMA a perdu sur tapis vert (0-3) en plus d'une défalcation de trois points et une amende financière. Son appel au niveau de la commission des recours de la FAF et le TAS algériens ont été rejetés dans la forme, avant que la décision ne soit prise de saisir le TAS international de Lausanne, qui se saisit désormais de l'affaire.