Achraf Hakimi se porte très bien en Allemagne. Jeté dans le grand bain par Zinédine Zidane au Real Madrid, le latéral allemand a par la suite été prêté au Borussia Dortmund, afin de continuer d’engranger du temps de jeu et de gagner en expérience. Cependant, le latéral droit a confié ne pas savoir s’il reviendra au Real Madrid, et a envoyé un message assez clair aux dirigeants madrilènes. « Un retour à Madrid ne dépend pas de moi. Les deux clubs doivent parler et ils vont décider à la fin de l’année. Ce ne serait pas un échec de ne pas revenir au Real Madrid cet été, je veux continuer à grandir et je suis très concentré ici. (...) J’ai grandi depuis mon arrivée en Allemagne, j’ai beaucoup de continuité et de confiance et cela se voit. Pour le moment, je n’ai pas parlé à Zidane car tout le monde est concentré sur sa saison », a ainsi déclaré le joueur après la victoire 0-2 des siens en Ligue des champions face au Slavia Prague.