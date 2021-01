Très performant sous les couleurs de l'Udinese, Rodrigo de Paul pourrait ne pas y faire long feu et très vite rejoindre une plus grosse cylindrée. Après la défaite de son équipe sur la pelouse de la Sampdoria samedi (2-1), l'international argentin a accepté de se présenter au micro de Sky Sport. Interrogé sur son avenir et un possible départ vers le Real Madrid, Rodrigo de Paul ne s'est pas du tout défilé et a répondu qu'il se sentait prêt à rejoindre l'écurie emmenée par Zinedine Zidane.

«Un futur au Real Madrid? Je ne me fixe aucune limite, une fois que l'on arrive en Equipe nationale dans une sélection comme celle de l'Argentine, on se sent prêt à jouer avec tout le monde. Je ne me fixe aucune limite et j'espère avoir une grande carrière et à travailler pour y arriver», a confié Rodrigo de Paul (26 ans).