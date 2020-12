Interrompu dans un premier temps ce mardi puis reporté à hier, le match entre le Paris Saint-Germain et l'Istanbul Basaksehir en Ligue des Champions fait scandale avec les accusations du membre du staff du club truc, Pierre Webo, concernant des propos racistes de la part du 4e arbitre, Sebastian Coltescu. Un moment chaotique sur lequel est brièvement revenu l'arbitre principal, Ovidiu Hategan. «Nous ne pouvons faire aucune déclaration, on doit d'abord parler à l'UEFA. En temps normal, je vous aurais répondu volontiers, mais pas ce soir. Bien sûr que nous sommes désolés, mais respectez notre silence, et comprenez la situation», a souligné le principal intéressé dans des propos repris par Europe 1. Pour rappel, c'est un quatuor arbitral différent qui officiera lors de la rencontre à rejouer.