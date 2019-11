Dans le cadre de la mise à jour de la 6e journée du championnat de Ligue 1, le MC Alger, recevait, dimanche soir, le CA Bordj Bou Arréridj, au stade Omar-Hamadi de Bologhine. A l’arraché, les protégés de Casoni ont empoché les 3 points qui leur permettent de retrouver, déjà, la confiance perdue après la cuisante défaite à domicile face à la JS Kabylie (0-3). En outre, il rejoignent le CR Belouizdad en tête du classement du championnat, avec 23 points chacun. Au vu des évènements ayant suivi la dernière défaite, entre autres le bras de fer entre le président du Conseil d’administration, Betrouni, et le directeur sportif, Sakhri, la victoire était impérative face à une équipe bordjie présente à Alger, elle aussi, en quête de points pour chasser le doute. Les protégés de Dumas ont tenu la dragée haute à ceux de Casoni jusqu’à ce que n’arrive la 64’ et cette délivrance des pieds de Derrardja, après une passe lumineuse de Nekkache. Cette rencontre a été marquée par de grosses contestations de la part des visiteurs, qui ont réclamé un penalty dans les dernières minutes, après une faute de Chafai et Ghizlane. Ainsi se termine la partie avec une victoire qui tombe à pic pour les Algérois. Cependant, il s’agit de l’arbre qui cache la forêt. Le bras de fer entre Sakhri et Betrouni ne cesse de prendre de l’ampleur, au moment où la menace d’un départ de l’entraîneur Casoni est toujours présente, lui qui réclame d’être payé au même titre que ses joueurs, pour pouvoir préparer la prochaine sortie dans le calme. Son équipe, faut-il le rappeler, se déplacera samedi prochain chez l’ASO dans le cadre de la 11e journée. A cela, s’ajoute le cas du milieu de terrain, Ammar Bourdim, qui a décidé de ne plus revenir. Il aura, dans les heures à venir, une réunion avec ses dirigeants, lesquels, selon certaines sources, ne vont pas le brader, mais lui demander de ramener un club pour négocier son transfert. Autant d’évènements qui risquent de se répercuter négativement sur l’équipe, face au silence radio qu’adopte actuellement l’actionnaire majoritaire du club, la Sonatrach, qui se contente du rôle de spectateur.