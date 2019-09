Le président de l’OGC Nice, Jean-Pierre Rivère a confirmé que l’international algérien, Hichem Boudaoui sera la 5e et dernière recrue du club de Ligue 1 française de football, cette saison, considérée celle de transition. « On a fait un mercato express avec cinq recrues (Dolberg, Ounas, Claude-Maurice, Nsoki, Boudaoui). Ils étaient tous ciblés et souhaités. On ne prendra pas pour prendre. Hichem Boudaoui sera notre dernière recrue, je vous le confirme », a indiqué Rivère, fraîchement revenu aux commandes de l’OGC Nice sur les pages du journal Nice-Matin au sortir de la victoire de Nice face au Stade Rennais (1-2). Assurant que cette saison sera celle de la transition, le dirigeant azuréen a ajouté qu’à l’OGC Nice, « il y a encore beaucoup de travail. Des clubs ont de l’avance, mais on vise l’excellence. On est à quatre journées, il peut se passer plein de choses ». Arrivé vendredi à Nice, l’international algérien Hichem Boudaoui (19 ans) n’avait, jusqu’à ce que nous mettions sous presse, pas signé son contrat, et n’a pas été encore présenté à la presse. A l’OGC Nice, Hichem Boudaoui rejoindra ses compatriotes Youcef Atal et Adam Ounas, fraîchement transféré de Naples en Série A, à titre de prêt pour un an avec option. Les deux derniers cités ont pris part à la victoire de leur équipe, dimanche, à Rennes (1-2), pour le compte de la 4e journée du Championnat. Après quatre journées, l’OCG Nice totalise 9 points de trois victoires et une défaite, et partage la 1re place avec le Paris Saint-Germain, Rennes et Angers.