C'est l'heure du changement au FC Barcelone. Tous les médias espagnols en sont convaincus: Ronald Koeman sera le prochain entraîneur du Barça. Alors que l'officialisation de l'arrivée du successeur de Quique Setién, viré lundi, est attendue dans les prochains jours, El Periodico annonce que le technicien néerlandais n'a pas perdu de temps et travaille déjà sur la composition de son futur effectif. Le média ibérique affirme que Koeman a placé quatre joueurs sur la liste des indésirables. Les noms de Samuel Umtiti (26 ans), Arturo Vidal (33 ans) et Ivan Rakitic (32 ans) ne surprendront personne. Cela fait plusieurs semaines que ces trois éléments sont annoncés sur le départ. Alors que le défenseur français enchaîne les blessures ces dernières saisons, les milieux chilien et croate n'ont plus qu'un an de contrat et ne sont pas des indiscutables dans le onze barcelonais. En revanche, il est un peu plus surprenant d'apprendre que le natif de Zaandam ne compte plus également sur Luis Suarez (33 ans), jugé en bout de course. À un an du terme de son contrat, l'attaquant uruguayen est d'ailleurs ciblé par l'Ajax Amsterdam. Dimanche, le média Teledoce annonçait que les Lanciers préparaient une offre pour «El Pistolero», qui a déjà évolué au sein du club néerlandais entre 2007 et 2011. L'actuel sélectionneur des Pays-Bas s'interroge aussi sur les cas Sergio Busquets (32 ans) et Jordi Alba (31 ans). Aucune décision n'est encore prise pour ces deux joueurs, titulaires indiscutables depuis plusieurs années, mais une réflexion sera menée si des offres arrivent au cours des prochaines semaines. Une chose est sûre, ils ne partiront pas si le Barça ne leur trouve pas de remplaçants. Ce qui dépendra aussi des moyens financiers disponibles. L'idée est claire, Koeman souhaite ainsi régénérer un effectif en fin de cycle. Le technicien veut d'ailleurs s'appuyer sur Frenkie De Jong (23 ans), qui n'a pas vraiment été mis dans les meilleures dispositions pour sa première saison en Catalogne. De même, le Batave compte sur Antoine Griezmann (29 ans) malgré l'exercice délicat du Français. L'idée de conserver Philippe Coutinho, qui reviendra d'un prêt au Bayern Munich, fait aussi son chemin.