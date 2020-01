L’Espérance de Tunis a annoncé officiellement sur son site officiel l’arrivée de l’ex-ailier d’Al-Ain et de l’USM Alger, Abderrahmane Meziane. Le joueur de 25 ans a paraphé son contrat de trois ans et demi après avoir passé avec succès la visite médicale, lundi. Pour rappel, cette transaction a coûté aux Tunisiens 1,5 million d’euros dans la mesure où Meziane n’était pas libre. Notons que Meziane est le septième Algérien dans l’effectif de Mouine Chaâbani après Bedrane, Chetti, Benguit, Bensaha, Tougai et Meziani.