Deux matchs amicaux contre l’AS Aïn M’lila et le CA Bordj Bou Arréridj, sociétaires de la Ligue 1 de football, ont été programmés par le staff technique de l’équipe du CS Constantine (Ligue 1) « avant la fin du stage de préparation », apprend-on ce dimanche de la direction de ce club. « Ces rencontre prévues les 19 et 22 du mois courant, respectivement contre le CABBA et l’ASAM, ont été programmées en vue de bien préparer les joueurs au championnat et éviter la rupture des séries d’entraînements qui pourra occasionner une contre-performance », a indiqué à l’APS, le manager général de l’équipe, Nasreddine Medjoudj. Et d’ajouter : « Ces matchs amicaux permettront de rattraper le retard accusé dans la préparation suite à la contamination par le coronavirus de plusieurs éléments de notre equipe.» Il a également souligné que les frais des examens et des tests médicaux depuis le début de la préparation sont estimés à « prés de 1 million de dinars.». De son côté, le coach des Sanafirs, Abdelkader Amrani, s’est dit « optimiste » quant à un possible retour des joueurs contaminés par le coronavirus à la formation du CSC, aujourd’hui, du fait, a-t-il argumenté « qu’ils n’ont plus les symptômes et qu’ils se sont même entraînés plusieurs fois ». Relevant qu’un plan a été établi pour compenser le travail de préparation inachevé, le coach a ajouté que « les joueurs Lakdjaâ et Lamri se sont remis de leurs blessures et un programme de préparation des «nouveaux recrus» permettra d’ores et déjà de définir les méthodes de jeu et les éléments titulaires lors des matchs amicaux ».