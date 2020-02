L’article 149 interdisant les grèves dans le milieu sportif a trouvé un terrain d’application dans le club de «M’dina Djdida», l’ASM Oran. Ayant été à peine retiré du fond du tiroir et dépoussiéré par la Fédération algérienne de football, que les responsables du club formateur d’Oran sont passés à l’action en l’appliquant aux cas de Benouis et Zaidi ayant observé récemment la grève en quittant l’hôtel, la veille de la rencontre devant opposer le club d’Oran à l’équipe des Zianides, le WA Tlemcen. Autrement dit, les deux joueurs ont, en surprenant tout le monde, observé un mouvement de grève sans préavis, ce qui n’a pas été du goût des responsables du club, ayant jugé utile de prendre des mesures radicales à leur encontre.

Pour faire valoir cette démarche, les dirigeants ont de prime abord tenu informée la Fédération algérienne de football en lui expédiant un rapport détaillé sur une telle affaire, dont le contenu n’est pas encore rendu public. Cela se passe alors que les appels à la grève se multiplient, ces derniers temps, de la part des joueurs et même de leurs employeurs pour dénoncer la situation financière difficile sévissant dans l’ensemble des clubs.

Cependant, la FAF a jugé utile d’appeler les joueurs professionnels en activité à faire valoir leurs droits en mettant en place un syndicat permettant de prendre en charge leurs préoccupations socioprofessionnelles.

La proposition a été faite par les membres du Bureau fédéral de la FAF à l’issue de leur dernière réunion mensuelle, tenue récemment au Centre technique national (CTN) de Sidi Moussa.

La FAF s’engage même à accompagner ce projet de création d’un syndicat légalement constitué, dont le rôle serait important dans le futur paysage du football professionnel en Algérie.

Pour revenir au championnat professionnel dans sa Ligue 2, le match ASM Oran – MC Saïda a été programmé, aujourd’hui, au stade Habib-Bouakeul d’Oran. Il vient en ouverture de la 21e journée, devant se poursuivre, samedi prochain, suivant le calendrier dévoilé par la Ligue de football professionnel.

Un match prévu sans public, en raison du huis clos qui pèse actuellement sur le club hôte, a précisé la LFP. Les deux antagonistes restent sur une victoire, le MCS avait dominé l’A Boussaâda et pu scorer deux buts contre un seul but signé par son adversaire, alors que l’ASMO avait battu le WAT (3-2), dans le derby de l’Ouest. Des succès ayant permis à ces deux formations de réaliser une assez bonne opération au classement général, puisque l’ASMO s’est hissée à la 7e place, avec 29 points, devant le MCS (11e - 25 pts). Cette victoire permet aux gars de «M’dina Djdida» de se relancer dans la course à l’accession, assure encore leur entraîneur Salem Laoufi, souhaitant au passage que « la stabilité revienne au sein de l’équipe après les moments difficiles qu’elle vient de vivre à cause notamment des interminables problèmes financiers du club».

Laoufi a, de ce fait, valorisé ce succès en rendant hommage à ses joueurs « qui ont réussi à surmonter tous les obstacles, eux qui souffraient énormément sur le double plan physique et psychologique», a-t-il souligné. Il ne baisse pas la garde. Croyant dur comme fer en les possibilités des siens, sa seule ambition est de retrouver l’élite, que le club a quittée depuis quatre saisons.

Par ailleurs, les sept autres rencontres inscrites au programme de cette 21e journée se joueront samedi, avec en tête d’affiche le choc WAT – OM, entre le dauphin qui reçoit le leader, au moment où les malclassés, la JSM Béjaïa et l’USM Harrach se livreront un autre duel chaud, au stade de l’Unité maghrébine au chef-lieu de la wilaya de Béjaïa.

Autres matchs qui vaudront probablement le détour, le duel entre clubs de haut de tableau, RC Relizane – AS Khroub, entre le 5e qui reçoit le 8e, ainsi que le combat pour le maintien qui se disputera entre l’OM Arzew, en 13e place qui reçoit l’USM Annaba, classé 10e.