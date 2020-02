Le second et dernier acte de la 19e journée du championnat de Ligue 2 algérienne de football joué mardi, a permis au RC Arba vainqueur du MO Béjaïa (1-0) de monter sur le podium, au moment où l'ASM Oran s'est lourdement inclinée à Boussaâda sur le score sans appel de (6-0).

La formation du RCA n'a pas attendu longtemps pour décrocher les trois points, qui lui donnent l'opportunité de s'installer seul à la 3e place avec 32 points, à 6 longueurs du leader, l'O Médéa et 3 du dauphin le WA Tlemcen.

Le but de Zermane inscrit dès la 4e minute, complique en revanche davantage la situation des «Crabes», désormais 15es et avant-derniers. L'autre candidat pour l'accession, le RC Relizane a fait une mauvaise opération en concédant le nul sur son terrain devant l'USM Annaba (1-1).

Pensant avoir fait l'essentiel en ouvrant le score à la 22e minute par l'inusable, Mohamed Seguer, les Relizanais allaient concéder le but égalisateur dans les derniers instants de la rencontre par Deif (90+4), un but qui leur coûte pour le moment la 4e place qui donne droit à l'accession en Ligue 1 et occupée par la JSM Skikda (30 pts). La surprise du joueur est venue de Boussaâda où l'ABS a infligé un cinglant 6-0 à l'ASM Oran. Les Oranais brillants vainqueurs de l'USM Alger (1-0) en 16es de finale de la coupe d'Algérie ont sombré corps et âme devant les coups de boutoir de l'ABS où Drifel et Semane ont inscrit un doublé chacun.

Cette 19e journée qui a débuté samedi, a permis à l'O.Médéa (1er - 38 pts) et le WA Tlemcen (2e - 35 pts) d'asseoir leur position en tête du classement, alors que l'USM Harrach battue à El-Eulma (0-2) reste lanterne rouge avec 4 longueurs de retard sur le MOB.

Résultats

RC Relizane 1 - USM Annaba 1

RC Arba 1 - MO Béjaïa 0

A Boussaâda 6 - ASM Oran 0

OM Arzew 1 - JSM Skikda 0

JSM Béjaïa 2 - MC Saïda 2

O Médéa 4 - AS Khroub 1

WA Tlemcen 4 - DRB Tadjenanet 0

MCE Eulma 2 - USM Harrach 0