L’ASM Oran est prête à stopper la belle série du leader de la Ligue 2, l’Olympique Médéa, qu’elle accueillera demain dans le cadre de la 13e journée du championnat, a indiqué hier son entraîneur Salem Laoufi. «Ce ne sera pas facile contre une équipe qui marche très fort, mais nous sommes déterminés à jouer à fond nos chances pour nous rapprocher davantage des quatre premières places donnant accès à la Ligue 1 en fin de saison», a déclaré le coach oranais à l’APS. L’OM, leader incontesté de l’antichambre avec six points d’avance sur son poursuivant immédiat, le WA Tlemcen, reste sur quatre victoires de rang dont deux à l’extérieur, ramenées des terrains du MC El Eulma (4-0) et de la JSM Béjaïa (2-1). «L’adversaire arrivera avec un moral au beau fixe. De notre côté, nous essayerons de trouver la meilleure formule pour éviter de gaspiller d’autres points à domicile », a poursuivi Salem Laoufi. En fait, la formation de «M’dina J’dida», qui reste sur une victoire et un nul, a déjà vendangé quatre unités sur son terrain du stade Habib-Bouakeul. Elle occupe la cinquième place au classement général avec 17 points, accusant un retard de 3 points du quatrième, le RC Arbaâ, et 11 de son prochain adversaire. Pour la réception de l’OM, et contrairement aux précédentes rencontres, l’entraîneur oranais devra compter sur pratiquement tout son effectif, à l’exception de Berouis, toujours blessé. Les autres joueurs sont aptes pour prendre part à ce rendez-vous, a-t-il assuré. Par ailleurs, le même technicien a exprimé, pour la énième fois, sa désolation de la situation financière prévalant au club et qui risque, selon ses dires, de porter préjudice à ses protégés dans leur course à l’accession. «Nous n’avons toujours pas perçu de salaires depuis le début de la saison. Même les quelques primes de matchs auxquelles nous avons eu droit sont dérisoires», a-t-il déploré.