Les clubs de l’ASNM et de la GSNM de water-polo de la wilaya de Mila ne prendront pas part aux demi-finales de la coupe d’Algérie de cette discipline en raison du manque de préparation dû à la fermeture de la piscine du complexe omnisports pour travaux de réhabilitation, a annoncé lundi le secrétaire général (SG) de l’Association sportive de la natation de Mila (ASNM). «Lancés au début du mois de mai dernier, les travaux de réhabilitation de la piscine du complexe omnisport de Mila ont empêché les clubs de l’ASNM et de la génération sportive de natation de Mila (GSNM) d’effectuer leur préparation pour disputer les demi-finales de la coupe d’Algérie de water-polo, prévues les 24 et 25 juin à El Eulma (Sétif)», a indiqué à l’APS, Ryad Zohar. La même source a ajouté que la décision de se retirer de cette compétition était dictée par le manque de préparation des équipes du fait que le chantier de réhabilitation de la piscine se poursuivait alors que la date de la demi-finale de la coupe d’Algérie de water-polo se rapproche.