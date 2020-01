Il était annoncé, récemment, dans le viseur du FC Barcelone. Mais Aissa Mandi n’intéresse pas que le club catalan. Le défenseur algérien du Bétis Séville est également convoité par l’Atletico Madrid. D’après le média espagnol Gol Digital, les Colchoneros ont fait du Fennec une de leurs priorités pour renforcer leur défense. Diego Simeone, l’entraîneur du club, souhaite recruter un défenseur, cet hiver, pour combler le vide laissé par Stefan Saviæ, indisponible pour un bon moment. Il pense, donc, à Aissa Mandi. Ce n’est pas la première fois que le nom de l’ancien joueur de Reims est évoqué du côté de l’Atletico. Le club de la capitale espagnole s’est déjà intéressé à l’Algérien, l’été dernier, et a même entamé des discussions avec le Betis séville pour baisser son prix, fixé à 30 millions d’euros. Mais les discussions n’ont pas abouti. Avant cela, la presse espagnole s’était enflammée, quant à une signature imminente d’Aissa Mandi avec le FC Barcelone. Tous les signes seraient au vert pour voir l’international algérien sous les couleurs des Blaugranas. A force de laisser durer l’information, elle pourrait agir contre le club. Alors, le FC Barcelone par le truchement de son entraîneur a donné la vraie version. « Je ne pense à aucune recrue durant ce mercato. On va continuer avec les joueurs actuels et ceux de l’équipe réserve », a déclaré Ernesto Valverde en conférence de presse. Cette déclaration pourrait calmer les ardeurs de la presse catalane qui est allée jusqu’à parler d’une signature imminente. Depuis 2016, année des débuts d’Aissa Mandi (28 ans) au Bétis Séville, le joueur ne fait que progresser à vitesse grand V. Ses prestations éblouissent plus d’un, épatent ses dirigeants. Mundo Deportivo a indiqué, récemment, qu’un contrat de deux saisons supplémentaires attend l’ancien joueur du Stade de Reims au Bétis Séville. Si ce nouveau contrat a pour conséquence directe les belles performances du joueur depuis son arrivée dans l’Andalousie, un autre fait serait aussi le soubassement de cette récompense. C’est surtout la vitesse supérieure passée par ses courtisans. Alors, les dirigeants du Bétis jouent la carte de la sécurité et ainsi en faire de bonnes affaires, puisque la clause libératoire (30 millions d’euros actuelle) serait augmentée en cas de prolongation du contrat.