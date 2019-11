Le Paradou AC, qualifié dimanche soir avec panache pour la phase de poules de la coupe de la CAF en dominant nettement les Ougandais de Kampala City (4-1) au stade du 5-Juillet, a confirmé une fois de plus son efficacité offensif sur le plan continental, contrairement en Ligue 1, où elle est la plus faible attaque. Aussi paradoxal que cela puisse paraître, les académiciens ont marqué jusque-là 10 buts en six matchs disputés en coupe de la CAF, alors qu’en championnat national de Ligue 1, le PAC reste impuissant avec un triste bilan de trois réalisations en 7 rencontres disputées par les joueurs du technicien portugais, Francisco Chalo. Le PAC, dont il s’agit de la première participation africaine de son histoire, est en train de forcer l’admiration face à des clubs pourtant aguerris pour ce genre de compétition. Lors du tour préliminaire, le Paradou a entamé son aventure tambour battant en dominant les Guinéens d’IC Kamsar (3-0) en match aller, avant de s’incliner par la plus petite des marges lors de la seconde manche (0-1). Le test révélateur face aux Tunisiens du CS Sfaxien, en 16es de finale, a été réussi de fort belle manière par les coéquipiers du capitaine et gardien de but Taoufik Moussaoui. Auteur d’une victoire retentissante lors de la première manche à Alger (3-1), le PAC est allé tenir en échec un ancien vainqueur de l’épreuve au stade Tayeb M’hiri (0-0), pour arracher sa qualification pour les 16es de finals « bis ». Le club ougandais de Kampala City, reversé en Coupe de la confédération après son élimination de la Ligue des champions, n’a pas pesé lourd face aux Algérois, dont la qualification était loin d’être volée. Ayant réussi à décrocher le match nul (0-0) à Kampala, le PAC n’a pas fait dans la dentelle dimanche soir, devant des gradins vides du stade du 5-Juillet, pour réaliser le récital parfait (4-1). Pour le milieu international A’ du PAC Adam Zorgane, « le départ de l’attaquant Zakaria Naïdji (prêté cet été au club portugais de Gil Vicente, ndlr) a fini par être préjudiciable pour l’équipe. Sa présence pesait lourd sur la défense adverse ». Naidji a terminé meilleur buteur du championnat lors du précédent exercice avec 20 buts. Le PAC, lanterne rouge de Ligue 1 (7 pts), est appelé à retrouver son efficacité offensif sur le plan local, et égaler les performances enchaînées en compétition continentale, au risque de compromettre sa saison.